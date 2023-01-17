«Пистонс» рассчитывают получить за Бояна Богдановича как минимум незащищенный пик 1-го раунда

Теги возможные переходы Детройт Лейкерс НБА Боян Богданович Баскетбол

«Пистонс» готовы к обмену защитника Бояна Богдановича, но рассчитывают получить за 33-летнего игрока достойную компенсацию.

Как сообщает обозреватель The Athletic Джеймс Эдвардс, «Детройт» хочет получить за Богдановича как минимум незащищенный пик 1-го раунда.

Хорват в нынешнем сезоне набирает 21,2 очка, 3,6 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру при 41,5% реализации 3-очковых.

К Бояну проявляют интерес нацеленные на борьбу за титул клубы, в их число входят «Лейкерс».

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1 комментарий

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Fronda
Добавлю, что пик и плохой контракт под отчисление. Разумно, но тем, кто будет предлагать этот плохой контракт, в том числе для уравнения зарплат, надо еще найти.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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