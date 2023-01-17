«Пистонс» рассчитывают получить за Бояна Богдановича как минимум незащищенный пик 1-го раунда
«Пистонс» готовы к обмену защитника Бояна Богдановича, но рассчитывают получить за 33-летнего игрока достойную компенсацию.
Как сообщает обозреватель The Athletic Джеймс Эдвардс, «Детройт» хочет получить за Богдановича как минимум незащищенный пик 1-го раунда.
Хорват в нынешнем сезоне набирает 21,2 очка, 3,6 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру при 41,5% реализации 3-очковых.
К Бояну проявляют интерес нацеленные на борьбу за титул клубы, в их число входят «Лейкерс».
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