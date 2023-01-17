«Пистонс» готовы к обмену защитника , но рассчитывают получить за 33-летнего игрока достойную компенсацию.

Как сообщает обозреватель The Athletic Джеймс Эдвардс, « » хочет получить за Богдановича как минимум незащищенный пик 1-го раунда.

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