«Хорнетс» выслушают предложения по Терри Розиру

Теги возможные переходы Шарлотт Лейкерс НБА Терри Розир Шэмс Чарания Баскетбол

Защитник «Шарлотт» Терри Розир может сменить команду перед дедлайном на обмены.

По информации инсайдера НБА Шэмса Чарании, «Хорнетс» намерены выслушать предложения по игроку.

Ранее сообщалось об интересе к Розиру со стороны «Лейкерс», которые хотят побороться за попадание в плей-офф.

«Шарлотт» с результатом 11-34 занимает последнее 15-е место на Востоке. Розир набирает 20,8 очка, 5,3 передачи и 4,2 подбора в среднем за матч.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
noke
Ответ Иван Андриенко
Эффективность и важность Розира можно оценить по результатам Шарлотт нынешним. Второй Кемба - цифры, вроде, и ничего, но не дают особого результата для команды. Не вижу никого из контендеров, кому может быть он интересен на долгосрочную перспективу. Контракт длинный и не соответствующий его игре
Розир в Бостоне в плей-офф хорошо выглядел. В хорошей команде он будет весьма полезен. И у него нормальный, долгосрочный контракт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Поляков
Ответ Иван Андриенко
Эффективность и важность Розира можно оценить по результатам Шарлотт нынешним. Второй Кемба - цифры, вроде, и ничего, но не дают особого результата для команды. Не вижу никого из контендеров, кому может быть он интересен на долгосрочную перспективу. Контракт длинный и не соответствующий его игре
Точка зрения дилетанта.Имя результатам Шарлотт-Клиффорд,морально устаревший и Джордан,который его вернул.Но никак не Розир.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Габдрахманов
Тут за него должны Шарлотта пик докидывать
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Андриенко
Эффективность и важность Розира можно оценить по результатам Шарлотт нынешним. Второй Кемба - цифры, вроде, и ничего, но не дают особого результата для команды. Не вижу никого из контендеров, кому может быть он интересен на долгосрочную перспективу. Контракт длинный и не соответствующий его игре
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Поляков
Ответ raam
32% треха и 4 года контракта, слушать будут смех в трубке
Контракт тяжкий,согласен.По трехе...У Лейкерс,скажем,сейчас такая беда в розыгрыше,что препятствием это не будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
raam
32% треха и 4 года контракта, слушать будут смех в трубке
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий