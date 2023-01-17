«Хорнетс» выслушают предложения по Терри Розиру

Защитник « » может сменить команду перед дедлайном на обмены.

По информации инсайдера НБА Шэмса Чарании, «Хорнетс» намерены выслушать предложения по игроку.

Ранее сообщалось об интересе к Розиру со стороны « », которые хотят побороться за попадание в плей-офф.

«Шарлотт» с результатом 11-34 занимает последнее 15-е место на Востоке. Розир набирает 20,8 очка, 5,3 передачи и 4,2 подбора в среднем за матч.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?