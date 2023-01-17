«Хорнетс» выслушают предложения по Терри Розиру
Защитник «Шарлотт» Терри Розир может сменить команду перед дедлайном на обмены.
По информации инсайдера НБА Шэмса Чарании, «Хорнетс» намерены выслушать предложения по игроку.
Ранее сообщалось об интересе к Розиру со стороны «Лейкерс», которые хотят побороться за попадание в плей-офф.
«Шарлотт» с результатом 11-34 занимает последнее 15-е место на Востоке. Розир набирает 20,8 очка, 5,3 передачи и 4,2 подбора в среднем за матч.
НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?
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