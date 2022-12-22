Звездный разыгрывающий « » дал понять, что недоволен судейством в выездном матче с «Тандер» (98:101).

Лиллард сделал репост сообщения болельщицы в социальных сетях, в котором задается вопрос официальному аккаунту судей НБА.

«Почему ваши судьи так ненавидят «Портленд», когда он приезжает в Оклахому?» – говорится в посте.

Лиллард набрал 16 очков и 8 передач при 6 из 19 с игры. В третьей четверти Дэмиану выписали технический фол.

За весь матча «Блэйзерс» исполнили 9 штрафных (25 у «Оклахомы»).

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