Харден – лучший в НБА по очкам при изоляциях, Дерозан – 2-й, Кайри – 3-й

Атакующий защитник «Филадельфии» является самым результативным игроком при розыгрыше изоляций.

Харден набирает в среднем по 1,26 очка за одно такое владение. Он опережает по данному показателю форварда « » Демара Дерозана (1,23) и разыгрывающего « » (1,23).

Худшую результативность показывают Скотти Барнс из «Торонто» (0,71) и ветераны «Клипперс» Пол Джордж (0,76) и Джон Уолл (0,78).

Примечательно, что Харден чаще всех в НБА разыгрывает изоляцию – 6,6 владений в среднем за матч.

Лучшая результативность при изоляциях (количество изоляций за матч)

1. Джемс Харден – 1,26 очка (6,6)

2. Демар Дерозан – 1,23 очка (3,6)

3. Кайри Ирвинг – 1,23 очка (4,2)

4. Дэмиан Лиллард – 1,2 (5)

5. Зайон Уильямсон – 1,13 (3,7)

Худшая результативность при изоляциях (количество изоляций за матч)

1. Скотти Барнс – 0,71 (2,5)

2. Пол Джордж – 0,76 (3,8)

3. Джон Уолл – 0,78 (2,1)

4. Боунс Хайлэнд – 0,81 (2)

5. Джейлен Грин – 0,81 (2,6)

6. Джа Морэнт – 0,81 (2,7)

7. Яннис Адетокумбо – 0,81 (3,8)

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать