Харден – лучший в НБА по очкам при изоляциях, Дерозан – 2-й, Кайри – 3-й
Атакующий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден является самым результативным игроком НБА при розыгрыше изоляций.
Харден набирает в среднем по 1,26 очка за одно такое владение. Он опережает по данному показателю форварда «Чикаго» Демара Дерозана (1,23) и разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга (1,23).
Худшую результативность показывают Скотти Барнс из «Торонто» (0,71) и ветераны «Клипперс» Пол Джордж (0,76) и Джон Уолл (0,78).
Примечательно, что Харден чаще всех в НБА разыгрывает изоляцию – 6,6 владений в среднем за матч.
Лучшая результативность при изоляциях (количество изоляций за матч)
1. Джемс Харден – 1,26 очка (6,6)
2. Демар Дерозан – 1,23 очка (3,6)
3. Кайри Ирвинг – 1,23 очка (4,2)
4. Дэмиан Лиллард – 1,2 (5)
5. Зайон Уильямсон – 1,13 (3,7)
Худшая результативность при изоляциях (количество изоляций за матч)
1. Скотти Барнс – 0,71 (2,5)
2. Пол Джордж – 0,76 (3,8)
3. Джон Уолл – 0,78 (2,1)
4. Боунс Хайлэнд – 0,81 (2)
5. Джейлен Грин – 0,81 (2,6)
6. Джа Морэнт – 0,81 (2,7)
7. Яннис Адетокумбо – 0,81 (3,8)
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