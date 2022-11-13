Лука Дончич получил технический фол за споры с судьей
Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич получил технический фол за споры с арбитром во время матча против «Портленда».
Дончич пытался пройти под кольцо, но совершил потерю, после чего сфолил на Дэмиане Лилларде, который вырвал мяч из его рук. Словенец начал активно демонстрировать свое несогласие с решением судьи и был наказан техническим фолом.
Матч закончился победой «Далласа» – 117:112. Дончич оформил трипл-дабл – 42 очка, 13 подборов и 10 передач.
Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3
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