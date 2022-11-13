Лука Дончич получил технический фол за споры с судьей

Звездный разыгрывающий «Далласа» получил технический фол за споры с арбитром во время матча против .

Дончич пытался пройти под кольцо, но совершил потерю, после чего сфолил на , который вырвал мяч из его рук. Словенец начал активно демонстрировать свое несогласие с решением судьи и был наказан техническим фолом.

Матч закончился победой – 117:112. Дончич оформил трипл-дабл – 42 очка, 13 подборов и 10 передач.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3