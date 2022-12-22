Чонси Биллапс – о 9 штрафных в матче с «Тандер»: «Наверное, на нас просто не фолили»
Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс прокомментировал суммарные 9 штрафных своей команды в выездном матче с «Тандер» (98:101).
«Такого с нами еще не случалось. Девять штрафных за весь матч. При том, что мы атаковали всю игру.
Наверное, на нас просто не фолили», – заявил Биллапс.
Звездный разыгрывающий «Блэйзерс» Дэмиан Лиллард после игры также дал понять, что недоволен судейством.
Игроки «Оклахомы» исполнили 25 штрафных.
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