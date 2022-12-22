Чонси Биллапс – о 9 штрафных в матче с «Тандер»: «Наверное, на нас просто не фолили»

Главный тренер « » прокомментировал суммарные 9 штрафных своей команды в выездном матче с «Тандер» (98:101).

«Такого с нами еще не случалось. Девять штрафных за весь матч. При том, что мы атаковали всю игру.

Наверное, на нас просто не фолили», – заявил Биллапс.

Звездный разыгрывающий «Блэйзерс» после игры также дал понять, что недоволен судейством.

Игроки «Оклахомы» исполнили 25 штрафных.

Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон

Игра в Австралии и Пуэрто-Рико, карьера в НБА, любимая комбинация в «Самаре». Первое интервью Джеймса Энниса в России