Кайри Ирвинг исполнил эффектный путбэк-данк в матче со «Сперс»

Разыгрывающий « » исполнил эффектный данк в матче против « » (139:103).

Звездный баскетболист в прыжке добавил мяч сверху после промаха Юты Ватанабе и вызвал бурную реакцию на скамейке запасных «Нетс».

Ирвинг завершил встречу с показателями 27 очков (11-14 с игры, 4-5 из-за дуги), 8 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот.

Где играть Ирвингу, если его выгонят из НБА? Подобрали варианты специально для Кайри