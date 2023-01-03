Кайри Ирвинг исполнил эффектный путбэк-данк в матче со «Сперс»
Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг исполнил эффектный данк в матче против «Сан-Антонио» (139:103).
Звездный баскетболист в прыжке добавил мяч сверху после промаха Юты Ватанабе и вызвал бурную реакцию на скамейке запасных «Нетс».
Ирвинг завершил встречу с показателями 27 очков (11-14 с игры, 4-5 из-за дуги), 8 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот.
Где играть Ирвингу, если его выгонят из НБА? Подобрали варианты специально для Кайри
Владимир Гомельский
Такими темпами, как сезон закончится придется его продлевать)