Кайри Ирвинг исполнил эффектный путбэк-данк в матче со «Сперс»

Теги Бруклин Сан-Антонио НБА видео Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг исполнил эффектный данк в матче против «Сан-Антонио» (139:103).

Звездный баскетболист в прыжке добавил мяч сверху после промаха Юты Ватанабе и вызвал бурную реакцию на скамейке запасных «Нетс».

Ирвинг завершил встречу с показателями 27 очков (11-14 с игры, 4-5 из-за дуги), 8 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот.

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4 комментария

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Станислав Шалковский
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"Иметь такую технику, такой талант, необыкновенное чувство, - ведь он на чувстве играет, это в руках либо есть, либо нет - и такой баран"
Владимир Гомельский
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Сергей Пузанков
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Ответ Rodbert
Нетс на подъеме. Им бы эту атмосферу до ПО сохранить, а там и пошуметь можно.
На подъеме?) 12 побед подряд, они на пике
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Rodbert
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Нетс на подъеме. Им бы эту атмосферу до ПО сохранить, а там и пошуметь можно.
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Денис Храпунов
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Эффектный путбэк данк от Кайри Ирвинга, это даже звучит странно) Но данк действительно эффектный.
Такими темпами, как сезон закончится придется его продлевать)
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