«Бруклин» набрал 91 очко в первой половине матча с «Голден Стэйт». Это новый рекорд клуба и 3-й результат в истории НБА

Теги происшествия Голден Стэйт Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

«Бруклин» выиграл первую половину матча с «Голден Стэйт» со счетом 91:51.

91 очко за первые 24 минуты игры – новый рекорд бруклинского клуба и 3-й результат в истории НБА.

Рекорд лиги принадлежит «Финиксу» (107 очков в первой половине матча с «Денвером» в 1990 году), второе место у «Голден Стэйт» (92 в игре с «Чикаго» в 2018-м).

«Нетс» взяли стартовую четверть со счетом 46:17, разница в 29 очков – лучший результат во всей НБА для любой 12-минутки.

Кевин Дюрэнт набрал 21 очко в первой половине, реализовав 8 из 9 с игры, Ройс О’Нил добавил 14 очков при 5 из 5 с игры.

«Уорриорз» провели встречу без Стефена Карри, Клэя Томпсона и Эндрю Уиггинса.

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11 комментариев

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Noumenon
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Ответ Вадим Сидоров
"Рекорд лиги принадлежит «Финиксу» (107 очков в первой половине матча с «Денвером» в 1990 году)," Ничего себе, учитывая что тогда был более медленный и менее бросающий баскет, 90% реализации бросков было?)
Денвер в сезоне 90/91 вообще веселой командой был - 130,8 в среднем за матч пропускали. И это уже во времена Бэд Бойз и Никс.
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Kikir
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Ответ dolphin
То ли ещё будет. Нападение понятно у ГСВ сильно просядет без Карри и компании, но почему не встают в защиту у меня нет объяснения. Разрушать чуть легче, чем создавать и созидать! При этом судя по проценту с игры ГСВ были в виде стоек на тренировке, так нельзя, должно быть самолюбие, спортивная злость и т.д. Сегодня же выглядели, как плюшевые игрушки и это пугает...
Ну поразрушай когда КД 8 из 9 кладет)
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Kikir
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Ответ Карпесов
я не понимаю, воины вне зоны ПО, а их лидеры не играют - это ноу-хау какое-то?
У Карри и Уиггинса травмы. Бэк ту бэки, против набравших ход команд в гостях, без двух ведущих игроков. Томпсона решили не заигрывать, решили брать домашние очки в такой ситуации. Ну мне кажется такая логика. Прагматичная
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Свежий
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Ответ Вадим Сидоров
"Рекорд лиги принадлежит «Финиксу» (107 очков в первой половине матча с «Денвером» в 1990 году)," Ничего себе, учитывая что тогда был более медленный и менее бросающий баскет, 90% реализации бросков было?)
Примечательно то, что Финикс не забил НИ ОДНОЙ трехи в том матче, бросив из-за дуги всего 2 раза 👹
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Vagant
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Отставание -40 очков ГСВ за 1-ю половину второй худший результат в истории. В 1961 был матч с -42 за половину.
Никогда еще действующий чемпион лиги так не сливал 1-ю половину матча
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Александр Сорокин
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По делу Нэша слили.
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armageddon123456
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Ответ problemzz9
похоже нас ждет упорная борьба лал и гсв за 10 место))
На самом деле смеха очень мало относительно обеих команд - что тут веселого от того что у обоих клубов основа ростера на травмах?
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Карпесов
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я не понимаю, воины вне зоны ПО, а их лидеры не играют - это ноу-хау какое-то?
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Вадим Сидоров
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"Рекорд лиги принадлежит «Финиксу» (107 очков в первой половине матча с «Денвером» в 1990 году),"
Ничего себе, учитывая что тогда был более медленный и менее бросающий баскет, 90% реализации бросков было?)
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problemzz9
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похоже нас ждет упорная борьба лал и гсв за 10 место))
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dolphin
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То ли ещё будет. Нападение понятно у ГСВ сильно просядет без Карри и компании, но почему не встают в защиту у меня нет объяснения. Разрушать чуть легче, чем создавать и созидать! При этом судя по проценту с игры ГСВ были в виде стоек на тренировке, так нельзя, должно быть самолюбие, спортивная злость и т.д. Сегодня же выглядели, как плюшевые игрушки и это пугает...
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