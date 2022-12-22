« » выиграл первую половину матча с «Голден Стэйт» со счетом 91:51.

91 очко за первые 24 минуты игры – новый рекорд бруклинского клуба и 3-й результат в истории .

Рекорд лиги принадлежит « » (107 очков в первой половине матча с «Денвером» в 1990 году), второе место у « » (92 в игре с «Чикаго» в 2018-м).

«Нетс» взяли стартовую четверть со счетом 46:17, разница в 29 очков – лучший результат во всей НБА для любой 12-минутки.

Кевин Дюрэнт набрал 21 очко в первой половине, реализовав 8 из 9 с игры, Ройс О’Нил добавил 14 очков при 5 из 5 с игры.

«Уорриорз» провели встречу без Стефена Карри, Клэя Томпсона и Эндрю Уиггинса.

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