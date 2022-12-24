Бол Бол накрыл Сохана, Банкеро мощно поставил сверху в быстром отрыве

Молодые игроки «Мэджик» Бол Бол и организовали эффектный момент в середине первой четверти матча со «Сперс» (133:113).

Бол Бол накрыл под кольцом, Банкеро красиво забил сверху в быстром отрыве.

На счету 14 очков, 2 подбора и 2 перехвата, первый номер драфта-2022 записал на свой счет 18 очков, 6 подборов и 4 передачи.

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