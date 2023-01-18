«Уорриорз» посетили Белый дом и встретились с президентом Байденом

Игроки, тренеры и представители фронт-офиса «Голден Стэйт» в статусе действующих чемпионов НБА посетили Белый дом.

«Уорриорз» встретились с президентом США Джо Байденом, который отметил выдающиеся успехи клуба в последние несколько лет.

«В этом Белом доме всегда рады «Голден Стэйт». Четыре титула чемпиона НБА и шесть финалов за последние восемь сезонов. Неплохо, парни», – сказал Байден.

Вице-президент США Камала Харрис, уроженка Окленда (Калифорния), также выступила с речью во время церемонии.

«Я была фанаткой «Уорриорз» всю свою жизнь. Эта команда всегда приносила радость и гордость мне и многим из нас. Сегодня я горжусь «Уорриорз» не потому, что они побеждают. Игроки, тренеры и все в этом клубе последовательно выступают за принципы справедливости и равенства. Они делают это с большой честностью и совершенством», – заявила Харрис. MVP финальной серии-2022 Стефен Карри выступил от имени клуба и вручил первым лицам государства фирменные джерси «Голден Стэйт». Байден как 46-й президент США получил майку с номером 46, Харрис – с номером 1.

Это второй визит «Голден Стэйт» в Белый дом за последние 8 лет. Клуб посетил администрацию президента после завоевания титула в сезоне-2014/15. После побед в 2017 и 2018 годах «Уорриорз» отказались от традиционного визита по политическим соображениям.

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Фото: Mercury News