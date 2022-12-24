Форвард « » высказался по поводу возможного попадания действующих чемпионов НБА в турнир плей-ин.

«Не завидую первому или второму месту на Западе, если «Уорриорз» окажутся в плей-ин. Для них это будет полный отстой.

Если Стеф будет здоров и в составе? Клэй? Я? Уиггинс? Луни? Джордан? Думаю, с нами все будет в порядке», – заявил Грин.

На данный момент «Уорриорз» с показателем 15-18 идут на 11-м месте в Западной конференции, не попадая в зону плей-ин.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться