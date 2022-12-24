Дрэймонд Грин о возможном попадании «Уорриорз» в плей-ин: «Не завидую первому или второму месту на Западе»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри НБА плей-офф Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высказался по поводу возможного попадания действующих чемпионов НБА в турнир плей-ин.

«Не завидую первому или второму месту на Западе, если «Уорриорз» окажутся в плей-ин. Для них это будет полный отстой.

Если Стеф будет здоров и в составе? Клэй? Я? Уиггинс? Луни? Джордан? Думаю, с нами все будет в порядке», – заявил Грин.

На данный момент «Уорриорз» с показателем 15-18 идут на 11-м месте в Западной конференции, не попадая в зону плей-ин.

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1 комментарий

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Magzhan Estigarribia
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Опять с Лейкерсом играть в плей-ин и вылет
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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