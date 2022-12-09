Республиканец Кевин Маккарти – об обмене Бута на Грайнер: «Это подарок Владимиру Путину, и он ставит под угрозу жизни американцев»
Лидер республиканской фракции в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти раскритиковал обмен россиянина Виктора Бута на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
«Торговец смертью» — это прозвище заключенного, которого Байден вернул Путину. Он был признан виновным в заговоре с целью убийства американских правоохранительных органов.
Это подарок Владимиру Путину, и он ставит под угрозу жизни американцев.
Бросить ради этого Пола Уилана — бессовестно», – написал Маккарти.
В четверг, 8 декабря, центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на россиянина Виктора Бута.
Бут отбывал в США 25-летний тюремный срок за торговлю оружием. Он был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США.
В конце июля Вашингтон предложил Москве обменять Бута на Грайнер и осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. Уилан не вошел в обмен заключенными, который состоялся 8 декабря.
💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута
9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США
Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер
Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет
Комментарии