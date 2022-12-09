Республиканец Кевин Маккарти – об обмене Бута на Грайнер: «Это подарок Владимиру Путину, и он ставит под угрозу жизни американцев»

Лидер республиканской фракции в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти раскритиковал обмен россиянина Виктора Бута на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Торговец смертью» — это прозвище заключенного, которого Байден вернул Путину. Он был признан виновным в заговоре с целью убийства американских правоохранительных органов.

Это подарок Владимиру Путину, и он ставит под угрозу жизни американцев.

Бросить ради этого Пола Уилана — бессовестно», – написал Маккарти.

В четверг, 8 декабря, центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на россиянина Виктора Бута.

Бут отбывал в США 25-летний тюремный срок за торговлю оружием. Он был арестован в Таиланде в 2008 году и впоследствии выдан США.

В конце июля Вашингтон предложил Москве обменять Бута на Грайнер и осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана. Уилан не вошел в обмен заключенными, который состоялся 8 декабря.

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