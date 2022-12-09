Разыгрывающий «Уорриорз» высказал свое мнение об обмене осужденной в России олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.

«Мы рады, что Бриттни дома, рады, что она воссоединилась со своей семьей. Это напоминание для всех, кто продолжает использовать свои платформы, что важно высказываться по значимым вопросам, это помогает сдвинуть дело с мертвой точки. Спасибо администрации президента Байдена за участие в этой борьбе. Но, опять же, это напоминание о том, что мы все должны продолжать борьбу за защиту незаконно задержанных американских граждан здесь и за границей, мы должны продолжать участие в этой борьбе.

Бриттни, мы тебя любим. Мы благодарны тебе за самоотверженность, настойчивость и терпение, с которыми ты прошла через эту ситуацию. Надеемся, что тебе понравится воссоединение с семьей. Мы всегда с тобой, Бриттни Грайнер», – заявил Карри.

Центровая УГМК Бриттни Грайнер, приговоренная российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков, была освобождена в результате обмена на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием.

Процедура по обмену Бута на Грайнер состоялась 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.

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