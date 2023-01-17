« » установили новый рекорд клуба, допустив лишь 2 потери на всю команду в матче с «Рокетс» (140:132) в понедельник.

Предыдущий рекорд в 3 потери был установлен в 2001 году против того же « » и позже повторен против « » в 2011-м. «Лейкерс» выиграли во всех трех матчах.

Потери у «Лейкерс» совершили и .

С 20 победами и 24 поражениями «Лейкерс» занимают 13-е место в Западной конференции, опережая только «Сан-Антонио» и «Рокетс».

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