«Лейкерс» установили клубный рекорд, допустив всего 2 потери в матче с «Рокетс»

Теги Хьюстон Лейкерс Орландо НБА Расселл Уэстбрук Трой Браун Хуан Тоскано-Андерсон Баскетбол

«Лейкерс» установили новый рекорд клуба, допустив лишь 2 потери на всю команду в матче с «Рокетс» (140:132) в понедельник.

Предыдущий рекорд в 3 потери был установлен в 2001 году против того же «Хьюстона» и позже повторен против «Орландо» в 2011-м. «Лейкерс» выиграли во всех трех матчах.

Потери у «Лейкерс» совершили Трой Браун и Хуан Тоскано-Андерсон.

С 20 победами и 24 поражениями «Лейкерс» занимают 13-е место в Западной конференции, опережая только «Сан-Антонио» и «Рокетс».

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4 комментария

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mrBeliy
Черепах не играл чтоль?
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Osik92
А рекорд НБА по потерям какой.. Точнее наименьшими количеству их
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Asanov
Ну тут большие вопросы к защите соперника. Видимо совсем не мотивированы играть в защите
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Lokomotiv__1992
На Западе настоящий ад ) 13 место и даже от сюда можно будет попасть в плей-офф даже ) надо что бы наконец то Дэвис вернулся ) хотя надежды на него мало .. только и ставить ставки сколько он игр отыграет до следующей травмы
+8
-3
+5
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