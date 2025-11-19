«В первой половине играл дерьмово». Джейлен Браун набрал 29 очков, но совершил 8 потерь и остался недоволен своим выступлением в матче с «Нетс»

Джейлен Браун помог «Бостону» обыграть «Бруклин».

«Селтикс» и «Нетс» провели первую половину в равной борьбе, уйдя на перерыв с разрывом в 1 очко в пользу первых. «Бостон» сумел оторваться только в заключительной 12-минутке, закончившейся со счетом 24:14 (113:99 в целом).

Защитник Джейлен Браун набрал 29 очков (9 из 19 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 8 из 10 с линии), 4 подбора и 4 передачи, но совершил 8 потерь.

«Мы неаккуратно обращались с мячом (19-13 по потерям). Это касается всех, но особенно меня.

Слишком много думал, стараясь заигрывать парней, двигать мяч. Иногда лучше использовать дыры в защите, а не терять мяч.

В первой половине играл дерьмово. Понадобилось время, чтобы набрать ход. Надо выходить готовым с самого начала. Команда идет за мной, мне нужно быть лучше. Джо Маззулла не дает мне спуска», – рассказал Браун.