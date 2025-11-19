Леброн Джеймс оформил дабл-дабл (11 + 12 передач) в первом матче сезона-2025/26

В первом матче после завершения реабилитации Леброн Джеймс оформил дабл-дабл против «Юты».

Звездный форвард только 7 раз за 30 минут атаковал с игры, но отдал 12 результативных передач, совершив всего одну потерю. На его счету 11 очков, 3 подбора и 1 перехват.

«Лейкерс » победили 140:126 и идут с результатом 11-4.