Дарвин Хэм: «Леброн творит историю»

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Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм отдал должное 38-летнему форварду Леброну Джеймсу.

Джеймс обновил личный рекорд результативности в сезоне – 48 очков в победном матче с «Рокетс» (140:132). Калифорнийцы проводили вторую игру за два дня.

«Леброн творит историю, на самых разных уровнях. Какой же высокий уровень игры он демонстрирует на данном этапе карьеры. Мы все являемся свидетелями этого, мы являемся частью этого.

У Джеймса потрясающий соревновательный дух, он никогда не сдается. Если он выходит на площадку, то выкладывается по полной программе. Потрясающее зрелище», – заявил Хэм.

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