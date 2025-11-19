Видео
37 очков и 10 передач Луки Дончича помогли «Лейкерс» одержать 3-ю победу подряд

Лука Дончич провел еще один результативный матч.

«Лейкерс» победили «Джаз» 140:126, выиграв 3-й раз подряд. «Юта» в гостях взяла 1-ю четверть, но отпустила хозяев вперед в 3-й 12-минутке, в которой Лука Дончич набрал 17 очков.

Дончич закончил встречу с 37 очками, 10 передачами на 8 потерь, 5 подборами и 4 перехватами. Словенский разыгрывающий реализовал 11 из 22 бросков с игры, 2 из 10 трехочковых и 13 из 16 штрафных.

Остин Ривз добавил 26 очков (7 из 11 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 11 из 12 с линии) и 6 подборов.

Защитник «Юты» Кейонте Джордж ответил 34 очками (13 из 23 с игры, 5 из 13 трехочковых), 4 подборами и 8 передачами.

В активе форварда Лаури Маркканена 31 очко (12 из 21 с игры, 3 из 9 из-за дуги) и 5 подборов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
