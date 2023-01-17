Шакил О’Нил: «Джа Морэнт заслуживает больше внимания как кандидат на MVP»

Теги Мемфис Шакил О′Нил НБА Джа Морэнт Баскетбол

Член Зала славы, эксперт НБА Шакил О’Нил выразил мнение, что разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт должен чаще упоминаться в качестве кандидата на приз самому ценному игроку сезона.

«Джа Морэнт заслуживает больше внимания как кандидат на MVP.

Мы любим говорить о том, что тяжелая работа окупается... Джа не был выбран под высоким пиком, о нем не так много говорили до НБА. Но этот парень показывает невероятную игру», – заявил О’Нил.

«Мемфис» в понедельник уверенно переиграл «Финикс» (136:106) и продлил победную серию до отметки «10». «Гризлис» сравнялись по показателям с лидирующим на Западе «Денвером» – 30-13.

23-летний Морэнт в нынешнем сезоне набирает 27,5 очка, 5,8 подбора и 7,9 передачи в среднем за игру.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

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10 комментариев

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Vankouver
Ответ totocash
Джа был выбран под общим 2 пиком.
Шак оценивает по себе. Он-то был безоговорочным первым номером драфта. Всё, что ниже, для Шака уже не комильфо. ))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Королёв
Ответ kc6nxy8whs
1. Джа 2. Эмбиид 3. Леброн Вот основные кандидаты! Все остальные следом!!!
Экая дичь! Ну, что ж. Бред в новости - бред в комментариях. Все логично
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Молчанов
Ответ Алдияр Токен
Бро, ты глубоко ошибаешься, две разные команды с ним и без него)
И какая лучше?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айрат Ситдиков
Ответ АРХАТ
Не нравится мне принцип, что МВП дают игроку команды верхушки таблицы. И здорово что это принцип не сработал с Уэструбоком, когда Окла заняла 6-е место на Западе одержав всего 47 побед.
Это ирония?)
+2
0
+2
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Nikita Dorodenko
Ответ totocash
Джа был выбран под общим 2 пиком.
Недостаточно высокий 😄
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kc6nxy8whs
1. Джа
2. Эмбиид
3. Леброн

Вот основные кандидаты! Все остальные следом!!!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРХАТ
Не нравится мне принцип, что МВП дают игроку команды верхушки таблицы.
И здорово что это принцип не сработал с Уэструбоком, когда Окла заняла 6-е место на Западе одержав всего 47 побед.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алдияр Токен
Ответ Serik Alik
Джа показывает хорошие цифры, но мне кажется, как команда Мемфис без него хуже играть не станет. Вероятно, не будет хватать его в клатч моментах, но говорить о нем, как о потенциальном мвп - абсурд. Он шоумен, но не претендент на мвп.
Бро, ты глубоко ошибаешься, две разные команды с ним и без него)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
totocash
Джа был выбран под общим 2 пиком.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serik Alik
Джа показывает хорошие цифры, но мне кажется, как команда Мемфис без него хуже играть не станет. Вероятно, не будет хватать его в клатч моментах, но говорить о нем, как о потенциальном мвп - абсурд. Он шоумен, но не претендент на мвп.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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