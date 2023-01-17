Член Зала славы, эксперт НБА Шакил О’Нил выразил мнение, что разыгрывающий « » Джа Морэнт должен чаще упоминаться в качестве кандидата на приз самому ценному игроку сезона.

« заслуживает больше внимания как кандидат на MVP.

Мы любим говорить о том, что тяжелая работа окупается... Джа не был выбран под высоким пиком, о нем не так много говорили до НБА. Но этот парень показывает невероятную игру», – заявил О’Нил.

«Мемфис» в понедельник уверенно переиграл «Финикс» (136:106) и продлил победную серию до отметки «10». «Гризлис» сравнялись по показателям с лидирующим на Западе «Денвером» – 30-13.

23-летний Морэнт в нынешнем сезоне набирает 27,5 очка, 5,8 подбора и 7,9 передачи в среднем за игру.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?