Денис Захаров получил разрыв передней крестообразной связки

Теги травмы Зенит Единая лига ВТБ Денис Захаров Баскетбол

Атакующий защитник «Зенита» Денис Захаров выбыл из строя с разрывом передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Игрок травмировался 10 января во время матча против «Локомотива-Кубань» (73:71) в рамках Единой лиги ВТБ. В результате углубленного медицинского обследования у игрока выявили разрыв связки.

В ближайшие дни защитник перенесет операцию.

В нынешнем сезоне Захаров провел за «сине‑бело‑голубых» 20 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 5,4 очка и 1,5 передачи за 12 минут игрового времени.

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