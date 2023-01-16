Единая лига ВТБ. «Самара» – УНИКС, МБА встретится с «Зенитом»

В понедельник, 16 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

«Самара» примет казанский УНИКС, московская дома встретится с санкт-петербургским « ».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 21-0, – 18-2, Зенит – 15-4, МБА – 12-8, Нижний Новгород – 12-9, Локомотив-Кубань – 11-10, – 8-12, Парма – 8-13, Автодор – 7-14, Енисей – 6-15, Астана – 4-16, Минск – 1-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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