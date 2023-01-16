Единая лига ВТБ. «Самара» – УНИКС, МБА встретится с «Зенитом»

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В понедельник, 16 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

«Самара» примет казанский УНИКС, московская МБА дома встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Майами – Милуоки 103:120 (26:22, 38:35, 21:34, 18:29)
Дата проведения
29 мая, 20.30, «FTX Arena»
Онлайн матча
Майами
Адебайо (20 + 14 подборов), Драгич (13), Батлер (12 + 10 подборов + 10 передач), Ариза (11), Робинсон (5) – старт; Нанн (18), Хирро (14), Игудала (8), Ачиува (2), Винсент (0), Дедмон (0), Окпала (0), Струс (0).
Милуоки
Б. Лопес (25 + 8 подборов), Я. Адетокумбо (20 + 12 подборов + 15 передач), Миддлтон (20 + 11 подборов), Холидэй (11 + 9 передач), Коннотон (2) – старт; Форбс (22), Портис (13), Такер (4 + 8 подборов), Тиг (3), Тупан (0), Джексон (0), Диаките (0), Меррилл (0), Брайант (0).

Майами – Милуоки 103:120 (26:22, 38:35, 21:34, 18:29)
Дата проведения
29 мая, 20.30, «FTX Arena»
Онлайн матча
Майами
Адебайо (20 + 14 подборов), Драгич (13), Батлер (12 + 10 подборов + 10 передач), Ариза (11), Робинсон (5) – старт; Нанн (18), Хирро (14), Игудала (8), Ачиува (2), Винсент (0), Дедмон (0), Окпала (0), Струс (0).
Милуоки
Б. Лопес (25 + 8 подборов), Я. Адетокумбо (20 + 12 подборов + 15 передач), Миддлтон (20 + 11 подборов), Холидэй (11 + 9 передач), Коннотон (2) – старт; Форбс (22), Портис (13), Такер (4 + 8 подборов), Тиг (3), Тупан (0), Джексон (0), Диаките (0), Меррилл (0), Брайант (0).

Положение команд: ЦСКА – 21-0, УНИКС – 18-2, Зенит – 15-4, МБА – 12-8, Нижний Новгород – 12-9, Локомотив-Кубань – 11-10, Самара – 8-12, Парма – 8-13, Автодор – 7-14, Енисей – 6-15, Астана – 4-16, Минск – 1-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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2 комментария

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Сергей Поляков
Ответ Дмитрий9779
Ахаха,единая лига ВТБ,регулярный чемпионат:Майами-Милуоки,шта?
Влажные мечты Иванова.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ахаха,единая лига ВТБ,регулярный чемпионат:Майами-Милуоки,шта?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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