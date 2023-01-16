Единая лига ВТБ. «Самара» – УНИКС, МБА встретится с «Зенитом»
В понедельник, 16 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
«Самара» примет казанский УНИКС, московская МБА дома встретится с санкт-петербургским «Зенитом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 мая, 20.30, «FTX Arena»
- Майами
- Адебайо (20 + 14 подборов), Драгич (13), Батлер (12 + 10 подборов + 10 передач), Ариза (11), Робинсон (5) – старт; Нанн (18), Хирро (14), Игудала (8), Ачиува (2), Винсент (0), Дедмон (0), Окпала (0), Струс (0).
- Дата проведения
- 29 мая, 20.30, «FTX Arena»
- Майами
- Адебайо (20 + 14 подборов), Драгич (13), Батлер (12 + 10 подборов + 10 передач), Ариза (11), Робинсон (5) – старт; Нанн (18), Хирро (14), Игудала (8), Ачиува (2), Винсент (0), Дедмон (0), Окпала (0), Струс (0).
Положение команд: ЦСКА – 21-0, УНИКС – 18-2, Зенит – 15-4, МБА – 12-8, Нижний Новгород – 12-9, Локомотив-Кубань – 11-10, Самара – 8-12, Парма – 8-13, Автодор – 7-14, Енисей – 6-15, Астана – 4-16, Минск – 1-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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