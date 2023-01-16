Василий Карасев: «На данный момент МБА приходится бороться не только с соперниками, но и со своими проблемами»

Главный тренер МБА Василий Карасев рассказал о настрое команды на матч Лиги ВТБ с « ».

«Зенит» – команда из Топ-3, действующий чемпион. У петербуржцев глубокий состав, игроки самого высокого уровня.

На данный момент нам приходится бороться не только с соперниками, но и со своими проблемами, из-за травм мы потеряли в скорости, агрессии. Нужно выходить и делать все, что можем, без борьбы никому уступать не собираемся, так что будем биться!» – заявил Карасев.

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