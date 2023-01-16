Игорь Вольхин: «МБА удивила многих, но не меня»

Форвард « » высказал свое мнение о дебютанте Лиги ВТБ МБА, которая сегодня станет очередным соперником петербургской команды.

«В первой шестерке остались самые сильные команды. МБА я бы не назвал сюрпризом, знаю многих парней оттуда, я играл с ними и просто знаком. Они голодные, они работают для этого. Конечно, многих они удивили, но не меня.

Ключ к победе над такой командой – придерживаться плана на игру, как всегда», – заявил Вольхин.

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