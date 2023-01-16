Экс-игрок НБА Энес Кантер Фридом показал несколько сообщений с угрозой смерти, которые он недавно получил в социальных сетях.

«Это лишь несколько из сотен сообщений с угрозой смерти, которые я получил за последние пару дней!

Скоро весь мир поймет, какой ты монстр, Реджеп Тайип Эрдоган.

Встаньте со мной плечом к плечу, мои братья и сестры. Давайте выведем на чистую воду этого злодея Эрдогана и его головорезов, давайте вместе победим этот террористический менталитет, где бы он ни находился», – написал Кантер.

Власти Турции назначили награду в 10 миллионов турецких лир (около 500 000 долларов) за информацию, которая приведет к аресту бывшего игрока НБА Энеса Кантера Фридома, который является ярым критиком президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Соцсети Энеса Кантера