Энес Кантер Фридом: «Получил сообщение, что за мной охотится серийный убийца»

Теги происшествия НБА фото Энес Кантер Фридом Реджеп Тайип Эрдоган Баскетбол

Экс-игрок НБА Энес Кантер Фридом показал несколько сообщений с угрозой смерти, которые он недавно получил в социальных сетях.

«Это лишь несколько из сотен сообщений с угрозой смерти, которые я получил за последние пару дней!

Скоро весь мир поймет, какой ты монстр, Реджеп Тайип Эрдоган.

Встаньте со мной плечом к плечу, мои братья и сестры. Давайте выведем на чистую воду этого злодея Эрдогана и его головорезов, давайте вместе победим этот террористический менталитет, где бы он ни находился», – написал Кантер.

Власти Турции назначили награду в 10 миллионов турецких лир (около 500 000 долларов) за информацию, которая приведет к аресту бывшего игрока НБА Энеса Кантера Фридома, который является ярым критиком президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая

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Соцсети Энеса Кантера

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2 комментария

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AIBOLIT66
кто ещё в серии?
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Los Catrachos
Чел со второго скрина даже не запаривался над тем, чтобы слово kiralık грамотно написать. Видать, на английской клавиатуре сидит
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