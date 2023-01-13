Турция назначила награду в полмиллиона долларов за информацию, которая приведет к аресту Энеса Кантера Фридома

Власти Турции назначили награду в 10 миллионов турецких лир (около 500 000 долларов) за информацию, которая приведет к аресту бывшего игрока НБА Энеса Кантера Фридома, который является ярым критиком президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Баскетболист признан членом террористической организации и официально объявлен в розыск. Он внесен в «серый список» Министерства внутренних дел Турции – «Список разыскиваемых террористов».

«Это делает ситуацию очень опасной. Раньше за людьми из списка охотилась турецкая разведка, но после объявления награды за ними будут охотиться все», – сказал Кантер Фридом The New York Post.

В 2017 году Турция аннулировала паспорт баскетболиста и пыталась депортировать его из Румынии. После этого он получил гражданство США.

«Я не единственный. В этом списке много невиновных журналистов, ученых, спортсменов, активистов и преподавателей. Теперь их жизни в опасности из-за турецкого правительства», — сказал Кантер Фридом в интервью Turkish Minute.

Кантер отыграл в лиге 11 лет, после чего постепенно стал полноценным активистом. Он часто высказывается по поводу суперзвезды лиги Леброна Джеймса и является одним из самых откровенных критиков НБА, особенно в свете ее отношений с Китаем. Экс-баскетболист считает, что потерял место в НБА из-за своей позиции.

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