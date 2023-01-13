Турция назначила награду в полмиллиона долларов за информацию, которая приведет к аресту Энеса Кантера Фридома

Теги происшествия НБА Энес Кантер Фридом Политика Реджеп Тайип Эрдоган Баскетбол

Власти Турции назначили награду в 10 миллионов турецких лир (около 500 000 долларов) за информацию, которая приведет к аресту бывшего игрока НБА Энеса Кантера Фридома, который является ярым критиком президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Баскетболист признан членом террористической организации и официально объявлен в розыск. Он внесен в «серый список» Министерства внутренних дел Турции – «Список разыскиваемых террористов».

«Это делает ситуацию очень опасной. Раньше за людьми из списка охотилась турецкая разведка, но после объявления награды за ними будут охотиться все», – сказал Кантер Фридом The New York Post.

В 2017 году Турция аннулировала паспорт баскетболиста и пыталась депортировать его из Румынии. После этого он получил гражданство США.

«Я не единственный. В этом списке много невиновных журналистов, ученых, спортсменов, активистов и преподавателей. Теперь их жизни в опасности из-за турецкого правительства», — сказал Кантер Фридом в интервью Turkish Minute.

Кантер отыграл в лиге 11 лет, после чего постепенно стал полноценным активистом. Он часто высказывается по поводу суперзвезды лиги Леброна Джеймса и является одним из самых откровенных критиков НБА, особенно в свете ее отношений с Китаем. Экс-баскетболист считает, что потерял место в НБА из-за своей позиции.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая

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18 комментариев

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Сергей Стес
Ответ Savardus
Ну, назовите мне хоть одного немца, американца или японца, за последние 5 лет, который за критику своего же правительства был признан своим же правительством экстремистом/террористом/иноагентом?
Террорист и иноагент совсем разные вещи и не надо их ставить в один уровень. У нас полстраны критикует власть и ничего, но вот как только ты начнёшь получать деньги и хорошие деньги из-за рубежа и начинаешь это отрабатывать- тогда да, иноагент. В тех же штатах много лет назад разработали эти законы, но вы этого не видите
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Nury Annageldiew
Ответ Savardus
Ну, назовите мне хоть одного немца, американца или японца, за последние 5 лет, который за критику своего же правительства был признан своим же правительством экстремистом/террористом/иноагентом?
Они уже в белых тапках
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Сергей Стес
Ответ Lifar Skladchikov
В страхе чтоли? Исполняя любые законы, даже если они тупые?
как говорили ещё в Древнем Риме: «Закон суров, но это Закон» (dura Lex, sed Lex). Во всем мире полно дурацких законов, однако это не повод, чтобы демонстративно их нарушать.
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Alexander Chepelev
Ответ Savardus
Ну, назовите мне хоть одного немца, американца или японца, за последние 5 лет, который за критику своего же правительства был признан своим же правительством экстремистом/террористом/иноагентом?
Дональд Трамп
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dovmont
Ответ Savardus
Ну, назовите мне хоть одного немца, американца или японца, за последние 5 лет, который за критику своего же правительства был признан своим же правительством экстремистом/террористом/иноагентом?
Пол Манафорд подойдет?
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Армен Мурадян
Ответ Savardus
Ну, назовите мне хоть одного немца, американца или японца, за последние 5 лет, который за критику своего же правительства был признан своим же правительством экстремистом/террористом/иноагентом?
турецкие варвары,сами есть террористы,убийцы и беспредельшики,а сам эрдобаран их пастух баранов..его надо давно убрать и турции ставить на месте,больно на себя взяли ...они есть некто,просто стада баранов...
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Абдулла Расулулаев
Ответ Savardus
Ну, назовите мне хоть одного немца, американца или японца, за последние 5 лет, который за критику своего же правительства был признан своим же правительством экстремистом/террористом/иноагентом?
Ты это скажи тому кто в посольстве Эквадора сидел, а потом выдали его
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VolkXan
Ахаха. Когда не редко терр. объявляли Кавказцев вы соглашались.) Как тока правительство дошло до либералов, то что-то тут не так.
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Назар Игорь
Рискнуть, что ли?
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Savardus
Ответ Орарайма
Можно подумать свободные демократические страны либерально относятся к критике и не глушат отличные от их идеологии мнения
Ну, назовите мне хоть одного немца, американца или японца, за последние 5 лет, который за критику своего же правительства был признан своим же правительством экстремистом/террористом/иноагентом?
+37
-3
+34
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Мама Мамаева
Ответ Орарайма
Можно подумать свободные демократические страны либерально относятся к критике и не глушат отличные от их идеологии мнения
Тут больше свободы слова. Критики у государств есть и как раз их и не сажают. Сам живу в Голландии и тут любят хаят свое правительство, а мне странно, по сравнению с нашим они ангелы
+14
-5
+9
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Lifar Skladchikov
Ответ Деревенский Кобе
Жить нужно так, чтобы твоей поимкой никто не занимался)
В страхе чтоли? Исполняя любые законы, даже если они тупые?
+10
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+6
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Орарайма
Ответ Извилина Заремы
Раз критик авторитарного правителя - значит, экстремист. Где-то я это уже видел...
Можно подумать свободные демократические страны либерально относятся к критике и не глушат отличные от их идеологии мнения
+23
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Деревенский Кобе
Ответ Денис Забелин
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Денис Забелин
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akula_ka-50
Ответ Извилина Заремы
Раз критик авторитарного правителя - значит, экстремист. Где-то я это уже видел...
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+10
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Jesse Boy
Не знаю, как у него там с политикой, но то, что он в каждой бочке неадекватная затычка - это точно.
+6
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Lifar Skladchikov
Читая такие новости я просто не могу поверить, что живу в 2023 году: тебя объявляют террористом из-за того, что президент решил стать диктатором. И это президент живет за счет налогов, который платит каждый гражданин от зарплаты и даже покупая сок в супермаркете.
+60
-8
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Извилина Заремы
Раз критик авторитарного правителя - значит, экстремист. Где-то я это уже видел...
+104
-7
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