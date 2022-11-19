Энес Кантер Фридом получил награду «Самый ценный патриот» по версии FOX
Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом был назван «Самым ценным патриотом» на четвертой ежегодной церемонии вручения наград FOX Nation Patriot Awards в штате Флорида.
Кантер, который последний раз играл в НБА 8 февраля, был удостоен приза за правозащитную деятельность.
Ежегодная награда канала FOX News вручается с целью отдать должное «общественным деятелям, спасателям, военным и других американских героям».
Кантер отыграл в лиге 11 лет, после чего постепенно стал полноценным активистом. Он часто высказывается по поводу суперзвезды лиги Леброна Джеймса и является одним из самых откровенных критиков НБА, особенно в свете ее отношений с Китаем.
Турецкий экс-баскетболист, который в этом году получил гражданство США, считает, что потерял место в НБА из-за своей позиции.
«Что бы ни случилось в жизни, всегда стойте за правду. Стойте за справедливость и отстаивайте все, во что верите, даже если это означает пожертвовать всем, что у вас есть.
Люди должны чувствовать себя счастливыми, находясь в такой стране. Что мне больше всего нравится в том, чтобы быть американцем, так это свобода, которую мы имеем. Причина, по которой я хотел добавить слово «свобода» на свою майку, заключалась в том, чтобы напомнить каждому ребенку в Америке о том, как они счастливы в этом лучшем месте в мире.
Верю в том, что лучшие годы у Америки впереди. И это дает мне такую мотивацию бороться за то, что правильно. Я представляю свободу. Это лучшее, что я мог сделать», – сказал Кантер во время благодарственной речи.
Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая
FOX News
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