Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом был назван «Самым ценным патриотом» на четвертой ежегодной церемонии вручения наград FOX Nation Patriot Awards в штате Флорида.

Кантер, который последний раз играл в НБА 8 февраля, был удостоен приза за правозащитную деятельность.

Ежегодная награда канала FOX News вручается с целью отдать должное «общественным деятелям, спасателям, военным и других американских героям».

Кантер отыграл в лиге 11 лет, после чего постепенно стал полноценным активистом. Он часто высказывается по поводу суперзвезды лиги и является одним из самых откровенных критиков НБА, особенно в свете ее отношений с Китаем.

Турецкий экс-баскетболист, который в этом году получил гражданство США, считает, что потерял место в НБА из-за своей позиции.

«Что бы ни случилось в жизни, всегда стойте за правду. Стойте за справедливость и отстаивайте все, во что верите, даже если это означает пожертвовать всем, что у вас есть.

Люди должны чувствовать себя счастливыми, находясь в такой стране. Что мне больше всего нравится в том, чтобы быть американцем, так это свобода, которую мы имеем. Причина, по которой я хотел добавить слово «свобода» на свою майку, заключалась в том, чтобы напомнить каждому ребенку в Америке о том, как они счастливы в этом лучшем месте в мире.

Верю в том, что лучшие годы у Америки впереди. И это дает мне такую мотивацию бороться за то, что правильно. Я представляю свободу. Это лучшее, что я мог сделать», – сказал Кантер во время благодарственной речи.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая

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