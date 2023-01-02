Матч «Денвер» – « » пришлось прервать примерно на 35 минут после данка центрового «кельтов» , который повредил кольцо.

Эпизод произошел за 6 минут 43 секунды до завершения четвертой четверти, когда «Наггетс» вели 18 очков. Уильямс повис на кольце, из-за чего оно изменило свое положение.

Потребовалось шестеро сотрудников, две лестницы, уровень и телефонные звонки, прежде чем член бригады снял кольцо со щита и его отрегулировали.

Встреча завершилась победой « » – 123:111.

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Фото: «Денвер», «Бостон»