Дочь Кобе Брайанта добилась запретительного судебного приказа в отношении преследовавшего ее мужчины

Старшей дочери легенды НБА Кобе Брайанта Наталии была предоставлена юридическая защита от мужчины, который, по ее словам, представляет серьезную угрозу ее безопасности.

В среду 19-летняя девушка выступила в суде в Лос-Анджелесе, дав показания против 32-летнего Дуэйна Кемпа, который, как она утверждает, преследовал ее в течение нескольких месяцев. Наталия заявила, что не знакома с Кемпом, но боится того, на что он способен. Она назвала его действия «тревожащими» и рассказала, что однажды он связался с ее косметологом, предложив оплатить услуги Наталии.

Суд вынес запретительный приказ в отношении Кемпа сроком на три года. Мужчина обязан держаться на расстоянии не менее 200 ярдов (около 180 м) от девушки, ее дома, работы, автомобиля, школы и общежития.

Кроме того, Кемпу запрещено хранить и покупать какое-либо огнестрельное оружие. В течение суток обязан сдать все оружие, которым владеет в настоящее время.

Согласно заявлению Наталии, Кемп впервые написал ей два года назад, когда ей было 17 лет. Мужчина считал, что у них романтические отношения и надеялся завести вместе «ребенка, похожего на Кобе».

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе в январе 2020 года.

Фото: TMZ.

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