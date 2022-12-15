Дочь Кобе Брайанта добилась запретительного судебного приказа в отношении преследовавшего ее мужчины

Теги происшествия Кобе Брайант НБА фото Баскетбол

Старшей дочери легенды НБА Кобе Брайанта Наталии была предоставлена юридическая защита от мужчины, который, по ее словам, представляет серьезную угрозу ее безопасности.

В среду 19-летняя девушка выступила в суде в Лос-Анджелесе, дав показания против 32-летнего Дуэйна Кемпа, который, как она утверждает, преследовал ее в течение нескольких месяцев. Наталия заявила, что не знакома с Кемпом, но боится того, на что он способен. Она назвала его действия «тревожащими» и рассказала, что однажды он связался с ее косметологом, предложив оплатить услуги Наталии.

Суд вынес запретительный приказ в отношении Кемпа сроком на три года. Мужчина обязан держаться на расстоянии не менее 200 ярдов (около 180 м) от девушки, ее дома, работы, автомобиля, школы и общежития.

Кроме того, Кемпу запрещено хранить и покупать какое-либо огнестрельное оружие. В течение суток обязан сдать все оружие, которым владеет в настоящее время.

Согласно заявлению Наталии, Кемп впервые написал ей два года назад, когда ей было 17 лет. Мужчина считал, что у них романтические отношения и надеялся завести вместе «ребенка, похожего на Кобе».

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе в январе 2020 года.

Фото: TMZ.

Роскошные автопарки звезд НБА: у Джордана «Мерседес» за $4 млн, Кобе подарили машину с аэрографией «Лейкерс», а Шак все переделывает под себя

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abdulla
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хотел было шутку про сына Шона Кемпа написать, но тут не до шуток. Псих какой-то...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы