В Чикаго выписан ордер на арест бывшего игрока НБА Бена Гордона.

На прошлой неделе экс-баскетболист не явился на судебное разбирательство по обвинению в нанесении побоев.

В начале ноября Гордон был арестован по обвинению в избиении двух охранников «Макдоналдса» в Ривер-Норт. Вскоре он покинул полицейский участок под подписку о невыезде.

Согласно записям, Гордон должен был впервые явиться в суд 21 декабря.

Недавно Гордон был задержан в Гарлеме. Он бросался на прохожих со швейной иглой.

10 октября Гордон был арестован в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке после того, как ударил своего 10-летнего сына по лицу, когда они готовились к посадке на рейс в Чикаго. Сообщалось, что во время ареста баскетболист нанес травмы сотрудникам аэропорта и полиции.

В прошлом Гордон уже несколько раз оказывался под арестом. Экс-игрока «Чикаго» задерживали по подозрению в нападении и ограблении в 2017 году. Он также был задержан за вождение автомобиля с поддельными номерными знаками и ложное включение пожарной сигнализации в своем доме в Лос-Анджелесе.

Несколько лет назад Гордон сообщил, что страдает биполярным расстройством. Многие связывают неустойчивое поведение экс-баскетболиста с состоянием психического здоровья.

«Думал о самоубийстве каждый день». Бен Гордон стал кумиром Чикаго после Джордана, а сейчас сходит с ума и бросается на людей