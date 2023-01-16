Клэй Томпсон: «Вообще не переживаю по поводу попадания «Голден Стэйт» в плей-офф»

Теги Чикаго Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Клэй Томпсон Баскетбол

Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон после поражения от «Буллс» (118:132) высказался на тему возможного пропуска действующими чемпионами плей-офф.

«Голден Стэйт» имеет турнирный показатель 21-22 и идет 8-м на Западе.

«Вообще не переживаю по поводу попадания «Голден Стэйт» в плей-офф. Таких мыслей нет.

Важно, чтобы мы попали туда здоровыми и целыми. Было бы неплохо сделать это с достойным посевом», – заявил Томпсон.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andraey
Если закончат в Плей-Ин, то должны понимать что в одной отдельной игре может произойти всё что угодно. Это не серия до 4-х побед, в которой можно подкрутить и исправить.
Или они забыли как Морант накидал им трёх, когда этого от него никто не ожидал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightyork97
Вы туда и не попадете, зачем вам переживать. Лучше подготовьтесь к плей-ину, так у вас есть хотя бы шанс что-то показать в бо1
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
quznez
команда нба воины золотого края, ща выступаем на расслабоне ваще, не ну а чё, всё тихо спокойно, никто не суетится, ну а чё суетится, хуже уже не будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mastadon
Там команды в конце сезона будут специально матчи сливать, чтобы не попасть на Воинов)

Пеликанам Стэф всегда много отгружает, Денвер в прошлом году отгребли, ну и никто так не мотивирует ГС, как школьники-понторезы из Мемфиса. Я к тому, что никто из них не является не безоговорочным фаворитом
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Кот
Ну да.. ну да.. удачи!
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крокозябра
Поэтому так низко и находитесь, потому что не переживаете. Керр сидит с безразличным лицом, Карри и Грин ходят улыбаются. Думают, что все команды перед ними расступаться будут. А о болельщиках подумали, которые ждут побед, а не просто "отбывания номера"?!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий