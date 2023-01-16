Клэй Томпсон: «Вообще не переживаю по поводу попадания «Голден Стэйт» в плей-офф»
Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон после поражения от «Буллс» (118:132) высказался на тему возможного пропуска действующими чемпионами плей-офф.
«Голден Стэйт» имеет турнирный показатель 21-22 и идет 8-м на Западе.
«Вообще не переживаю по поводу попадания «Голден Стэйт» в плей-офф. Таких мыслей нет.
Важно, чтобы мы попали туда здоровыми и целыми. Было бы неплохо сделать это с достойным посевом», – заявил Томпсон.
«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?
Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению
Или они забыли как Морант накидал им трёх, когда этого от него никто не ожидал?
Пеликанам Стэф всегда много отгружает, Денвер в прошлом году отгребли, ну и никто так не мотивирует ГС, как школьники-понторезы из Мемфиса. Я к тому, что никто из них не является не безоговорочным фаворитом