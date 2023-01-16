Защитник «Уорриорз» после поражения от «Буллс» (118:132) высказался на тему возможного пропуска действующими чемпионами плей-офф.

«Голден Стэйт» имеет турнирный показатель 21-22 и идет 8-м на Западе.

«Вообще не переживаю по поводу попадания «Голден Стэйт» в плей-офф. Таких мыслей нет.

Важно, чтобы мы попали туда здоровыми и целыми. Было бы неплохо сделать это с достойным посевом», – заявил Томпсон.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению