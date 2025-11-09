Джеймс Харден отказался общаться с прессой после проигрыша «Финиксу», в раздевалке защитник выглядел заболевшим
Харден предпочел не общаться со СМИ, возможно, из-за болезни.
Сегодня «Клипперс» во второй раз за три дня проиграли «Финиксу» (103:114).
Звездный защитник «Лос-Анджелеса» Джеймс Харден, участие которого в матче было под вопросом из-за болезни, провел на паркете 41 минуту, набрав 13 очков (4 из 15 с игры, 2 из 10 трехочковых) и 13 передач при 3 потерях.
После игры Харден отказался общаться с прессой. Отмечается, что в раздевалке защитник кашлял и медленно передвигался.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
