Отец Клэя Томпсона: «Клэй отлично защищался против Тейтума и Брауна в финале, он в порядке»

Майкл Томпсон, двукратный чемпион НБА в составе (1987, 1988) и отец атакующего защитника поделился ожиданиями от выступления сына в следующем сезоне.

«В прошедшем сезоне он был в порядке. Посмотрите на его защиту в финале. Это беспокоило меня больше всего. Сможет ли он успевать на ногах в обороне и оставаться перед атакующими игроками, как раньше? Он смог. Он отлично защищался против против и .

Они входят в число лучших бомбардиров лиги. Если ты справляешься с этими двумя парнями, все в порядке. В следующем сезоне Клэй станет еще лучше. У него будет целое межсезонье для тренировок и больше времени для восстановления после травмы», – заявил Майкл.

Клэй полностью пропустил два сезона из-за разрывов крестообразной связки и ахиллова сухожилия. Он вернулся на площадку по ходу прошедшего регулярного чемпионата.

В плей-офф-2022 баскетболист провел все 22 матча, набирая в среднем 19 очков, 3,9 подбора, 2,3 передачи и 1,1 перехвата.

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