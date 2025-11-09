6

Гилберт Аренас: «Лука был бы впереди Шэя, если бы их карьеры закончились прямо сейчас»

Аренас считает, что Дончич достиг большего, чем Гилджес-Александер.

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас на своем подкасте заявил, что наследие защитника «Лейкерс» Луки Дончича на сегодняшний день значительнее, чем достижения защитника «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера.

«Если бы их карьеры закончились прямо сейчас, Лука, вероятно, был бы впереди Шэя. Один – пятикратный член первой символической сборной НБА. Шэй – трехкратный. Один из них был лучшим игроком на своей позиции пять лет подряд.

Вы можете говорить что угодно, но один из них пять лет подряд попадал в первую символическую сборную, со своего дебютного сезона. Один – пятикратный член, другой – трехкратный. У одного есть награда MVP, у другого она скоро будет. Но Шэю потребовалось все это, чтобы догнать Луку в том же возрасте», – сказал Аренас.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Гилберта Аренаса
