Тайрон Лю после поражения от «Финикса»: «Нам просто нужно лучше подбирать мяч»
Тайрон Лю назвал проблему с подборами ключевой причиной поражения от «Санз».
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю назвал проблему с подборами ключевой причиной поражения от «Финикса» (103:114).
«Я считаю, Зу [Ивица Зубац] хорошо поработал на щите, но в целом они просто опережали нас на дальних отскоках, до которых мы не могли добраться.
Мы каждый день твердим: развернуться, прикрыть соперника, вступить в борьбу и забрать мяч. Но нам просто нужно делать это лучше.
Также нельзя позволять споернику бросать трехочковые без сопротивления. Мы должны пристраиваться вплотную к бросающему и не позволять им получать легкие броски.
Я считаю, что сегодня у нас были правильные намерения... Они просто сыграли лучше нас», – подытожил Тайрон Лю.
Источник: пресс-конференция Тайрона Лю
