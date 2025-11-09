«Не ожидал, что все пройдет так хорошо». Кинан Эванс поделился эмоциями после первого матча за 533 дня

Кинан Эванс прокомментировал свой первый матч после долгого восстановления.

Разыгрывающий «Олимпиакоса » Кинан Эванс вернулся на площадку после 533 дней восстановления от травм и дебютировал за «Олимпиакос» в победном матче против «Кардицаса» (102:82). Американский баскетболист стал одним из лидеров команды по результативности, набрав 15 очков, отдав 5 результативных передач и реализовав 5 из 6 бросков с игры.

«Не ожидал, что все пройдет настолько хорошо. Я мечтал об этом очень долго. Выйти и сыграть так уверенно – это потрясающее чувство. Надеюсь, это худшая игра, которую я сыграю с этого момента. Просто хочу развить этот успех и двигаться вперед», – поделился эмоциями Эванс.

Баскетболист также не мог поверить, что с его последней официальной игры прошло уже 533 дня.

«Слышать эту цифру – безумие, потому что я просто старался проживать каждый день по отдельности. Не хотел заглядывать слишком далеко – это долгий процесс. Но у меня была огромная поддержка: штаб, мои партнеры по команде.

Они помогали мне оставаться ментально сильным и напоминали, что впереди будут лучшие дни. Такие игры, где я наконец-то получаю свои минуты и помогаю команде, делают все эти усилия оправданными», – сказал Эванс в интервью греческому телеканалу ERT.