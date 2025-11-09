  • Спортс
  • «Не ожидал, что все пройдет так хорошо». Кинан Эванс поделился эмоциями после первого матча за 533 дня
«Не ожидал, что все пройдет так хорошо». Кинан Эванс поделился эмоциями после первого матча за 533 дня

Кинан Эванс прокомментировал свой первый матч после долгого восстановления.

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Кинан Эванс вернулся на площадку после 533 дней восстановления от травм и дебютировал за «Олимпиакос» в победном матче против «Кардицаса» (102:82). Американский баскетболист стал одним из лидеров команды по результативности, набрав 15 очков, отдав 5 результативных передач и реализовав 5 из 6 бросков с игры.

«Не ожидал, что все пройдет настолько хорошо. Я мечтал об этом очень долго. Выйти и сыграть так уверенно – это потрясающее чувство. Надеюсь, это худшая игра, которую я сыграю с этого момента. Просто хочу развить этот успех и двигаться вперед», – поделился эмоциями Эванс.

Баскетболист также не мог поверить, что с его последней официальной игры прошло уже 533 дня.

«Слышать эту цифру – безумие, потому что я просто старался проживать каждый день по отдельности. Не хотел заглядывать слишком далеко – это долгий процесс. Но у меня была огромная поддержка: штаб, мои партнеры по команде.

Они помогали мне оставаться ментально сильным и напоминали, что впереди будут лучшие дни. Такие игры, где я наконец-то получаю свои минуты и помогаю команде, делают все эти усилия оправданными», – сказал Эванс в интервью греческому телеканалу ERT.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: телеканал ERT
logoОлимпиакос
logoчемпионат Греции
logoЕвролига
Кинан Эванс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
