Яннис лидирует в НБА по очкам из «краски», Дюрэнт и Дерозан – со средней дистанции

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо показывает лучшую результативность в трехсекундной зоне среди всех игроков НБА.

Лидерами по очкам со средней дистанции в нынешнем сезоне являются из и Демар Дерозан из .

Наибольшее количество дальних попаданий, в зависимости от зоны, имеют пять игроков: Анферни Саймонс («Портленд»), Лаури Маркканен («Юта»), Микэл Бриджес («Финикс»), и Клэй Томпсон ( ).

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Инфографика: Кирк Голдсберри (ESPN)