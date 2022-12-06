Яннис лидирует в НБА по очкам из «краски», Дюрэнт и Дерозан – со средней дистанции

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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо показывает лучшую результативность в трехсекундной зоне среди всех игроков НБА.

Лидерами по очкам со средней дистанции в нынешнем сезоне являются Кевин Дюрэнт из «Бруклина» и Демар Дерозан из «Чикаго».

Наибольшее количество дальних попаданий, в зависимости от зоны, имеют пять игроков: Анферни Саймонс («Портленд»), Лаури Маркканен («Юта»), Микэл Бриджес («Финикс»), Стефен Карри и Клэй Томпсон («Голден Стэйт»).

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Инфографика: Кирк Голдсберри (ESPN)

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