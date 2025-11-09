0

Никола Йокич: «Больше не буду кричать на судей. Это мой новый принцип в этом году»

Никола Йокич: «Больше не буду кричать на судей».

Центровой «Денвера» Никола Йокич объяснил, что в этом году он намеренно избегает споров с рефери.

«Это мой новый принцип в этом году. Я не буду так сильно нервничать... Больше не буду кричать на судей. Я просто постараюсь направлять свою энергию на баскетбол», – сказал Йокич.

В первых девяти матчах сезона трехкратный MVP доминировал, в среднем набирая 25,2 очка, 13 подборов и 11,9 передачи за игру.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Райана Блэкберна в соцсети X
