Дрэймонд Грин: «Трэй Янг взял на себя роль злодея»

Теги Атланта Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Трэй Янг Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что Трэй ЯнгАтланта») взял на себя роль злодея, но она ему не идет.

«Я большой поклонник Трэя Янга. Он чертовски талантливый, темная лошадка, маленький и все такое. Из-за его телосложения вам скорее хочется полюбить его, чем возненавидеть. Но мне кажется, что Трэй взял на себя роль злодея.

Он слишком хорош для этой роли. Ему не справиться с ней, если он будет продолжать играть на уровне Матча всех звезд. На мой взгляд, это неправильный подход. Быть злодеем — это не весело. Такому парню, как Трэй, нужно идти другим путем», – сказал Грин в интервью Тэйлор Брукс.

«Мне нравится слушать Дрэймонда, но не могу согласиться с его мыслями по поводу моего видения ситуации. Когда-нибудь люди услышат, что я думаю обо всем», – отреагировал на слова Грина Янг.

«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AEZAKMI228
Янг роль клоуна взял в этом сезоне
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emptinesspetr
Трэй Янг берёт безумные и неоправданные броски. Это должно больше волновать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лебарь
Чот Гриня туману напустил, а, действительно, што в Атланте происходит?, ну, никто не в курсе, думаю дажэ сама Атланта.
А ТРЭЙ-золотцэ, ещё б ДЭДЖ полностью включился, плюс Капелла и контендер готовый
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий