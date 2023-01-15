Дрэймонд Грин: «Трэй Янг взял на себя роль злодея»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что Трэй Янг («Атланта») взял на себя роль злодея, но она ему не идет.
«Я большой поклонник Трэя Янга. Он чертовски талантливый, темная лошадка, маленький и все такое. Из-за его телосложения вам скорее хочется полюбить его, чем возненавидеть. Но мне кажется, что Трэй взял на себя роль злодея.
Он слишком хорош для этой роли. Ему не справиться с ней, если он будет продолжать играть на уровне Матча всех звезд. На мой взгляд, это неправильный подход. Быть злодеем — это не весело. Такому парню, как Трэй, нужно идти другим путем», – сказал Грин в интервью Тэйлор Брукс.
«Мне нравится слушать Дрэймонда, но не могу согласиться с его мыслями по поводу моего видения ситуации. Когда-нибудь люди услышат, что я думаю обо всем», – отреагировал на слова Грина Янг.
«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа
А ТРЭЙ-золотцэ, ещё б ДЭДЖ полностью включился, плюс Капелла и контендер готовый