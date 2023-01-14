Форвард «Уорриорз» рассказал о своих взаимоотношениях с товарищем по команде .

В прошлом году во время предсезонной подготовки Грин нокаутировал Пула на одной из тренировок.

«Мы каждый день ходим на одну и ту же работу. Наши шкафчики расположены рядом. В этом смысле ничего не менялось. Мы вместе ездим на одном автобусе. Мы переодеваемся в одной раздевалке во время выездов. Ничего не изменилось в этом смысле. Но стали ли другими наши отношения? Конечно. Абсолютно. Тут еще есть, над чем работать.

Я всегда буду готов продолжать эту работу, потому что я был не прав. Подводя итог, у нас была возможность двигаться вперед, и мы продвинулись вперед. И это хорошо. Но стало ли все иным? 100%.

Я вижу улучшения. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем я вижу, как прогресс идет. И это все, о чем можно просить. Я не ожидаю, что он выйдет и скажет: «Чувак, я хочу потусить с тобой вне площадки». Я не ожидаю этого, я не дурак... Это очень важная история для построения в нашей команде полноценного коллектива, для успеха нашей команды», – заявил Грин.

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