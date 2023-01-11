Стив Керр – о составе «Уорриорз»: «Было бы неплохо дать небольшую передышку Кевону Луни и Дрэймонду Грину»

Главный тренер « » согласился с тем, что его команде не хватает игроков передней линии.

«Я действительно горжусь всей нашей командой. Особенно Кевоном Луни и . Они проделали впечатляющую работу в последние пару недель и помогли нам удержаться на плаву. Но да, было бы неплохо дать им небольшую передышку», – сказал Керр.

Обозреватель NBC Sports Монте Пул отмечает, что «Уорриорз» активно ищут «большого» на рынке обменов, а также пытаются приобрести еще одного шутера.

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось