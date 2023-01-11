Стив Керр – о составе «Уорриорз»: «Было бы неплохо дать небольшую передышку Кевону Луни и Дрэймонду Грину»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Кевон Луни Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр согласился с тем, что его команде не хватает игроков передней линии.

«Я действительно горжусь всей нашей командой. Особенно Кевоном Луни и Дрэймондом Грином. Они проделали впечатляющую работу в последние пару недель и помогли нам удержаться на плаву. Но да, было бы неплохо дать им небольшую передышку», – сказал Керр.

Обозреватель NBC Sports Монте Пул отмечает, что «Уорриорз» активно ищут «большого» на рынке обменов, а также пытаются приобрести еще одного шутера.

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nikitosdaipoltos
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sergio198344
Он прям , как Клопп😭. Кто ему мешает использовать выбранных в первом раунде Кумингу и Уайзмена ??
Их уровень игры на данный момент
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergio198344
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Он прям , как Клопп😭. Кто ему мешает использовать выбранных в первом раунде Кумингу и Уайзмена ??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий