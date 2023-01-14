Дрэймонд Грин – о возможном уходе из «Голден Стэйт»: «Все идет к этому»

Форвард « » признался, что не будет удивлен, если в скором времени ему придется покинуть команду.

«Честно говоря, все идет к этому. Я понимаю, как устроен бизнес. Мы склонны думать, что нам что-то должны из-за наших достижений. Нужно быть идиотом, чтобы иметь такое отношение к делу. Это приведет к неудачам, разбитому сердцу и разочарованию.

Вместо этого нужно изучить положение дел. Безусловно, я хотел бы остаться в «Уорриорз», но я понимаю, что есть налог на роскошь и молодые игроки, которым нужно платить. Я говорю, к чему все идет, потому что разбираюсь в этих вещах», – заявил Грин.

4-кратный чемпион НБА имеет опцию игрока на сезон-2023/24 с зарплатой 27,6 миллиона долларов.

Вся карьера Майкла Джордана прошла под Sirius. Полторы минуты мурашек от навсегда связанного с ней величия