Дрэймонд Грин – о возможном уходе из «Голден Стэйт»: «Все идет к этому»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин признался, что не будет удивлен, если в скором времени ему придется покинуть команду.

«Честно говоря, все идет к этому. Я понимаю, как устроен бизнес. Мы склонны думать, что нам что-то должны из-за наших достижений. Нужно быть идиотом, чтобы иметь такое отношение к делу. Это приведет к неудачам, разбитому сердцу и разочарованию.

Вместо этого нужно изучить положение дел. Безусловно, я хотел бы остаться в «Уорриорз», но я понимаю, что есть налог на роскошь и молодые игроки, которым нужно платить. Я говорю, к чему все идет, потому что разбираюсь в этих вещах», – заявил Грин.

4-кратный чемпион НБА имеет опцию игрока на сезон-2023/24 с зарплатой 27,6 миллиона долларов.

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7 комментариев

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Andraey
У Грина есть опция на следующий сезон.
То есть это и его решение в этой ситуации.
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Nbafan
Наконец-то))
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Мурзин Ринат
Ответ Fooler
За такие деньги никому не нужен игрок,у которого в матче больше фолов,чем очков.
Игроки ГСВ это как игроки Спёрс, вне системы они в лиге никому не нужны в 99% случаях, сколько уже было игроков гсв , которые после ухода из команды просто заканчивали в НБа
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noke
Пора разбить кому-нибудь лицо, может быть поможет.
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Tim Timson
Если представить то как все пока идёт, то летом будет очень крутой рынок свободных агентов, два Расселла, Грин, ВанВлит, Тернер...
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Fooler
За такие деньги никому не нужен игрок,у которого в матче больше фолов,чем очков.
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Mr.BadGuy
Если он надеется, что ктото за пределами ГСВ пульнет в него деньгами, то скорее всего зря
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