Эксперт: «Ни один обмен не гарантирует «Лейкерс» борьбу за чемпионский титул»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Эксперт Sports Illustrated Ховард Бек считает, что ни один обмен не обеспечит «Лейкерс» борьбу за чемпионский титул.

«Я думаю, что ошибочно рассматривать любой потенциальный обмен как «титул или провал». Если это стандарт для обмена ваших пиков, вы никогда не заключите сделку. Не думаю, что есть хоть одна сделка — сейчас или в июле — которая гарантирует «Лейкерс» борьбу за титул.

Но базовая формула Леброн + Дэвис + снайперы/качественные ролевые игроки, по крайней мере, даст им шанс на полноценное выступление в плей-офф. Это то, к чему они должны стремиться», – пишет Бек.

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6 комментариев

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lexakarabut
Из других новостей: вода мокрая
+3
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+3
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Dr Gonzo
Ответ Максим Гергард
Хилд и Тернер на Вестбрука и пики,думаю единственный шанс прям усилится для чемпионства,все остальные отмены будут не так значимы
Хилд и Тернер превратят команду с умеренными шансами на плей-ин в контендера. О да. Нет никаких шансов на титул. Ну или как минимум они ниже чем у какого-нибудь Сакраменто. И такими и останутся. Что тут обсуждать.
+3
-2
+1
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demx
Невиданный уровень экспертизы
+9
0
+9
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sfrrrR
Где находится эта школа экспертов? Мне кажется, у меня тоже получится быть неплохим экспертом. Ну как "неплохим" - хотя бы таким же как этот 🤣
+8
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Fooler
Никому не гарантирует.
+13
0
+13
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Максим Гергард
Хилд и Тернер на Вестбрука и пики,думаю единственный шанс прям усилится для чемпионства,все остальные отмены будут не так значимы
+3
-4
-1
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