Эксперт: «Ни один обмен не гарантирует «Лейкерс» борьбу за чемпионский титул»

Эксперт Sports Illustrated Ховард Бек считает, что ни один обмен не обеспечит «Лейкерс» борьбу за чемпионский титул.

«Я думаю, что ошибочно рассматривать любой потенциальный обмен как «титул или провал». Если это стандарт для обмена ваших пиков, вы никогда не заключите сделку. Не думаю, что есть хоть одна сделка — сейчас или в июле — которая гарантирует «Лейкерс» борьбу за титул.

Но базовая формула + + снайперы/качественные ролевые игроки, по крайней мере, даст им шанс на полноценное выступление в плей-офф. Это то, к чему они должны стремиться», – пишет Бек.

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