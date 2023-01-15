Лука Дончич – о месте Леброна среди величайших игроков в истории: «Я не составляю рейтинги»

Разыгрывающего « » попросили назвать место, на которое он поставил бы (« ») среди величайших игроков в истории . Словенец отказался.

«Я не составляю рейтинги. Я просто наслаждаюсь игрой великих баскетболистов. Вот и все. Леброн Джеймс – потрясающий игрок, исключительный игрок, но я не занимаюсь рейтингами», – ответил Дончич.

Дончич красиво победил Леброна: подарил два овертайма крутыми трешками, сделал фото с Шугой из BTS, закусился с Уэстбруком