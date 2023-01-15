Лука Дончич – о месте Леброна среди величайших игроков в истории: «Я не составляю рейтинги»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича попросили назвать место, на которое он поставил бы Леброна ДжеймсаЛейкерс») среди величайших игроков в истории НБА. Словенец отказался.

«Я не составляю рейтинги. Я просто наслаждаюсь игрой великих баскетболистов. Вот и все. Леброн Джеймс – потрясающий игрок, исключительный игрок, но я не занимаюсь рейтингами», – ответил Дончич.

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1 комментарий

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Учительгода2020
Мудрый ответ!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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