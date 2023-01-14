Судьи допустили 7 ошибок в концовке матча «Лейкерс» – «Мэверикс»
НБА представила отчет о судейских ошибках в последние две минуты четвертой четверти и во время двух овертаймов матча между «Лейкерс» и «Мэверикс», который состоялся в четверг.
Самыми существенными ошибками стали два пропущенных фола у игроков «Далласа» на последних секундах первого овертайма.
Попытка броска форварда «озерников» Леброна Джеймса при ничейном счете за 2,9 секунды до конца была заблокирована Кристианом Вудом с нарушением правил, но свисток промолчал.
Согласно отчету, после блок-шота судьи также должны были зафиксировать у Луки Дончича нарушение за касание руки Уэньина Гэбриэла.
Стоит отметить, что в спорном эпизоде на последних секундах четвертой четверти в момент ключевого броска Троя Брауна из «Лейкерс» при равном счете НБА не увидела ошибки в решении арбитров трактовать блок-шот Тима Хардуэя как чистый.
«Мэверикс» выиграли со счетом 119:115 по итогам второго овертайма.
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