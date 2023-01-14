Судьи допустили 7 ошибок в концовке матча «Лейкерс» – «Мэверикс»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА судьи Тим Хардуэй-младший Лука Дончич Кристиан Вуд Трой Браун Уэньин Гэбриэл Баскетбол

НБА представила отчет о судейских ошибках в последние две минуты четвертой четверти и во время двух овертаймов матча между «Лейкерс» и «Мэверикс», который состоялся в четверг. 

Самыми существенными ошибками стали два пропущенных фола у игроков «Далласа» на последних секундах первого овертайма.

Попытка броска форварда «озерников» Леброна Джеймса при ничейном счете за 2,9 секунды до конца была заблокирована Кристианом Вудом с нарушением правил, но свисток промолчал.

Согласно отчету, после блок-шота судьи также должны были зафиксировать у Луки Дончича нарушение за касание руки Уэньина Гэбриэла.

Стоит отметить, что в спорном эпизоде на последних секундах четвертой четверти в момент ключевого броска Троя Брауна из «Лейкерс» при равном счете НБА не увидела ошибки в решении арбитров трактовать блок-шот Тима Хардуэя как чистый.

«Мэверикс» выиграли со счетом 119:115 по итогам второго овертайма.

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2 комментария

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Cops noob pley
Судьи тоже люди, но могли пойти посмотреть, конечно
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Be1983kot18leta@gmail.com
Завтра судьи отыграются и свистнут на Лилларде все что можно и ещё столько же
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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