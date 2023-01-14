Домашняя площадка «Хит» получила название « -Дейд Арена».

Временное название будет сохраняться до тех пор, пока округ Майами-Дейд совместно с «Майами» будет искать нового спонсора.

О новом названии было объявлено через два дня после того, как суд по делам о банкротстве расторг сделку округа о правах на наименование с рухнувшей криптовалютной биржей FTX.

Округ, который владеет ареной, в 2021 году подписал с FTX 19-летний контракт на 135 миллионов долларов. В ноябре компания обанкротилась.

Арена «Хит» была известна как American Airlines Arena с момента ее открытия в 1999 году и до прошлого сезона.

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