Домашняя площадка «Хит» будет временно называться «Майами-Дейд Арена»

Теги Майами НБА FTX Arena Баскетбол

Домашняя площадка «Хит» получила название «Майами-Дейд Арена».

Временное название будет сохраняться до тех пор, пока округ Майами-Дейд совместно с «Майами» будет искать нового спонсора.

О новом названии было объявлено через два дня после того, как суд по делам о банкротстве расторг сделку округа о правах на наименование с рухнувшей криптовалютной биржей FTX.

Округ, который владеет ареной, в 2021 году подписал с FTX 19-летний контракт на 135 миллионов долларов. В ноябре компания обанкротилась.

Арена «Хит» была известна как American Airlines Arena с момента ее открытия в 1999 году и до прошлого сезона.

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2 комментария

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F1amberg
о, казахи назвали - «дейд» это переводится «говорит»
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Oleg961
Дед-арена в честь Хаслема?
+4
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+4
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