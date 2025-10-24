  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Директор ФБР – Стивену Эй Смиту о «мести Трампа»: «Наиглупейшая вещь, которую я когда-либо слышал»
4

Директор ФБР – Стивену Эй Смиту о «мести Трампа»: «Наиглупейшая вещь, которую я когда-либо слышал»

Каш Патель отреагировал на заявление телеведущего.

«Возможно, это наиглупейшая вещь, которую я когда-либо слышал от кого бы то ни было в современной истории. Мы арестовываем людей за преступления», – сказал Патель.

Ранее Стивен Эй Смит усмотрел в аресте Чонси Биллапса и Терри Розира политический след.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1949 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fullcourtpass в соцcети X
происшествия
logoТерри Розир
logoЧонси Биллапс
logoСтивен Эй Смит
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Розир и Биллапс готовятся оспаривать обвинения, расследование продлится от 6 до 12 месяцев
сегодня, 07:19
НБА отстранила Терри Розира и Чонси Биллапса после арестов в рамках расследования о ставках
вчера, 16:45
«Трамп идет. Впереди нечто большее». Стивен Эй Смит усмотрел политический след в громком деле о ставках в НБА
вчера, 16:27
Главные новости
Никола Йокич сравнялся с Оскаром Робертсоном по количеству трипл-даблов в первых играх сезона
37 минут назад
Лав удалил шуточный пост о Биллапсе и Розире после замечания и разговора с Лиллардом
55 минут назад
Стефен Карри набрал 42 очка в победной игре с «Денвером» (ОТ)
сегодня, 06:53Видео
Аарон Гордон повторил рекорд Терри Розира по точным трехочковым в первом матче сезона в истории НБА
сегодня, 06:33
Аарон Гордон набрал 50 очков (10 из 11 трехочковых) в игре с «Голден Стэйт» – новый рекорд карьеры
сегодня, 06:13Видео
Шакил О′Нил об аресте Чонси Биллапса: «Если ты зарабатываешь 9 миллионов долларов в год, сколько тебе еще нужно?»
сегодня, 05:55
Стефен Карри хотел, чтобы Джимми Батлер показал «спокойной ночи» после ключевого трехочкового в овертайме с «Денвером»
сегодня, 05:37Видео
НБА. 55 очков Гилжес-Александера позволили «Оклахоме» одолеть «Индиану» в двойном овертайме, 42 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Денвер» в дополнительной 5-минутке
сегодня, 05:16
Дальний трехочковый Стефена Карри помог «Уорриорс» перевести матч с «Наггетс» в овертайм
сегодня, 05:11Видео
Судьи дали поздний тайм-аут «Оклахоме», когда Оби Топпин уже перехватил мяч в близкой концовке
сегодня, 04:54Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче», «Бавария» сыграет с «Олимпиакосом» и другие матчи
10 минут назад
Единая лига ВТБ. «Зенит» сыграет с «Пари НН»
23 минуты назад
Розир и Биллапс готовятся оспаривать обвинения, расследование продлится от 6 до 12 месяцев
сегодня, 07:19
«Новый Орлеан» отчислил Джейдена Спрингера
вчера, 21:01
Найджел Уильямс-Госс травмировался в матче против «Барселоны»
вчера, 20:49
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
вчера, 18:31
Джамал Мозли о Тристане Да Силве: «Выступления за сборную Германии пошли ему на пользу»
вчера, 16:00
«Бруклин» активировал опцию в контракте Ноа Клауни на сезон-2026/27
вчера, 14:27
Георгиос Барцокас: «Призываю людей быть более скептичными, когда они читают, что «Олимпиакос» подписал какого-то игрока»
вчера, 13:30
«Бавария» является одним из главных европейских претендентов на Спенсера Динуидди
вчера, 12:07