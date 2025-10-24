Директор ФБР – Стивену Эй Смиту о «мести Трампа»: «Наиглупейшая вещь, которую я когда-либо слышал»
Каш Патель отреагировал на заявление телеведущего.
«Возможно, это наиглупейшая вещь, которую я когда-либо слышал от кого бы то ни было в современной истории. Мы арестовываем людей за преступления», – сказал Патель.
Ранее Стивен Эй Смит усмотрел в аресте Чонси Биллапса и Терри Розира политический след.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1949 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fullcourtpass в соцcети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости