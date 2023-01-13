«Майами» проявляет интерес к Д’Анджело Расселлу

Теги возможные переходы Кайл Лаури Майами Миннесота НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

«Майами» заинтересован в приобретении защитника «Миннесоты» Д’Анджело Расселла (26 лет, 193 см), сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Однако обмен на разыгрывающего Кайла Лаури кажется маловероятным, отмечает Фишер. Контракт Лаури рассчитан до конца сезона-2023/24, за который он получит 29,7 млн долларов.

 Контракт Расселла истекает по окончании нынешнего сезона.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много

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1 комментарий

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Tolball
Ну с пиком может реальнее?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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