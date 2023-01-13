«Майами» проявляет интерес к Д’Анджело Расселлу

« » заинтересован в приобретении защитника «Миннесоты» Д’Анджело Расселла (26 лет, 193 см), сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Однако обмен на разыгрывающего кажется маловероятным, отмечает Фишер. Контракт Лаури рассчитан до конца сезона-2023/24, за который он получит 29,7 млн долларов.

Контракт Расселла истекает по окончании нынешнего сезона.

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много