«Майами» проявляет интерес к Д’Анджело Расселлу
«Майами» заинтересован в приобретении защитника «Миннесоты» Д’Анджело Расселла (26 лет, 193 см), сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
Однако обмен на разыгрывающего Кайла Лаури кажется маловероятным, отмечает Фишер. Контракт Лаури рассчитан до конца сезона-2023/24, за который он получит 29,7 млн долларов.
Контракт Расселла истекает по окончании нынешнего сезона.
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