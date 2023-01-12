Фанаты «Уорриорз» чаще других в НБА жалуются на судейство в соцсетях

Болельщики « » жалуются на судейство в соцсетях чаще, чем фанаты любой другой команды . Более 11% всех сообщений поклонников «Уорриорз» в нынешнем сезоне связаны с недовольством действиями арбитров.

На втором месте рейтинга расположились болельщики « » (более 10%), на третьем – « » (более 10%). Также высокий показатель недовольства демонстрируют фанаты « » (более 9%) и « » (более 8%).

Самые спокойные болельщики у «Шарлотт» (менее 1%), «Нового Орлеана» (менее 2%) и « » (менее 2%).

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