Фанаты «Уорриорз» чаще других в НБА жалуются на судейство в соцсетях
Болельщики «Голден Стэйт» жалуются на судейство в соцсетях чаще, чем фанаты любой другой команды НБА. Более 11% всех сообщений поклонников «Уорриорз» в нынешнем сезоне связаны с недовольством действиями арбитров.
На втором месте рейтинга расположились болельщики «Чикаго» (более 10%), на третьем – «Кливленда» (более 10%). Также высокий показатель недовольства демонстрируют фанаты «Майами» (более 9%) и «Бруклина» (более 8%).
Самые спокойные болельщики у «Шарлотт» (менее 1%), «Нового Орлеана» (менее 2%) и «Детройта» (менее 2%).
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У лейкерс тоже огромная фан-база, но там ставятся вопросы бытия, 38387 очков и жизни Энтони Дэвиса.
+, за лейкерс болеют все таки люди по-старше, это если брать обычный eye-test комментарий спортса, вк