Фанаты «Уорриорз» чаще других в НБА жалуются на судейство в соцсетях

Теги Шарлотт Чикаго Кливленд Детройт Голден Стэйт Майами Бруклин Новый Орлеан НБА болельщики соцсети Баскетбол

Болельщики «Голден Стэйт» жалуются на судейство в соцсетях чаще, чем фанаты любой другой команды НБА. Более 11% всех сообщений поклонников «Уорриорз» в нынешнем сезоне связаны с недовольством действиями арбитров.

На втором месте рейтинга расположились болельщики «Чикаго» (более 10%), на третьем – «Кливленда» (более 10%). Также высокий показатель недовольства демонстрируют фанаты «Майами» (более 9%) и «Бруклина» (более 8%).

Самые спокойные болельщики у «Шарлотт» (менее 1%), «Нового Орлеана» (менее 2%) и «Детройта» (менее 2%).

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3 комментария

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Сергей Пузанков
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Ответ lopek
ну а что тут говорить, у гсв самая активная фан-база, состоящего преимущественно из молодого поколения, логично что они будут активничать в соц сетях. У лейкерс тоже огромная фан-база, но там ставятся вопросы бытия, 38387 очков и жизни Энтони Дэвиса. +, за лейкерс болеют все таки люди по-старше, это если брать обычный eye-test комментарий спортса, вк
Размер фанбазы, как я понимаю, значения не имеет, высчитывалась именно доля подобных комментариев, а не их абсолютное значение.
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lopek
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ну а что тут говорить, у гсв самая активная фан-база, состоящего преимущественно из молодого поколения, логично что они будут активничать в соц сетях.
У лейкерс тоже огромная фан-база, но там ставятся вопросы бытия, 38387 очков и жизни Энтони Дэвиса.
+, за лейкерс болеют все таки люди по-старше, это если брать обычный eye-test комментарий спортса, вк
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