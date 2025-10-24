Аарон Гордон повторил рекорд Терри Розира по точным трехочковым в первом матче сезона в истории НБА

Гордон дал повод вспомнить вспомнить имя Розира в игровом ключе.

В сегодняшнем первом матче сезона против «Голден Стэйт » форвард «Наггетс» реализовал 10 трехочковых.

Единственным, кому это удавалось до него, был защитник Терри Розир , выступавший за «Шарлотт » в матче с «Кливлендом » в 2020 году.

Сейчас Розир арестован ФБР по делу о мошенничестве на ставках.