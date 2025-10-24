Аарон Гордон повторил рекорд Терри Розира по точным трехочковым в первом матче сезона в истории НБА
Гордон дал повод вспомнить вспомнить имя Розира в игровом ключе.
В сегодняшнем первом матче сезона против «Голден Стэйт» форвард «Наггетс» реализовал 10 трехочковых.
Единственным, кому это удавалось до него, был защитник Терри Розир, выступавший за «Шарлотт» в матче с «Кливлендом» в 2020 году.
Сейчас Розир арестован ФБР по делу о мошенничестве на ставках.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?1910 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Роба Переса в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости