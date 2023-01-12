«Майами» удалось расторгнуть сделку по праву на название арены клуба с обанкротившейся фирмой

Округу Майами-Дейд совместно с «Майами» удалось расторгнуть сделку по праву на название арены клуба с обанкротившейся криптовалютной фирмой FTX.

Сделка была расторгнута в среду федеральным судом по делам о банкротстве, что позволяет демонтировать бренд биржи с арены «Хит». Ожидается, что это случится в ближайшее время, но дата пока не названа.

Брендинг FTX нанесен на крышу арены, на игровую площадку, на многие входы, на рубашки, которые носят сотрудники службы безопасности, а также многие электронные карты, которые работники используют для доступа на объект.

Округ, который владеет ареной, в 2021 году подписал с FTX 19-летний контракт на 135 миллионов долларов. В ноябре компания обанкротилась.

Арена «Хит» была известна как American Airlines Arena с момента ее открытия в 1999 году и до прошлого сезона.

У Абдул-Джаббара камео в «Достать ножи». Его кинокарьера поражает: дрался с Брюсом Ли, сотрудничал с Деппом и пугал в клипе Linkin Park